انت الان تتابع خبر بالفيديو.. بايدن يثير ضجة بحديث عن 'الإمام المهدي' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أثار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات تطرق فيها إلى "الإمام المخفي" في الإسلام على حد تعبيره.
وقال بايدن في مقطع الفيديو المتداول: "أدركت أنني أعلم القليل عن تفاصيل الإسلام، أعرف القليل ولكن لم أعرف الفرق، لم أعرف الإمام المخفي (الإمام المهدي) وعليه وظفت بروفيسورا..".
أدركت أنني أعلم القليل عن تفاصيل الإسلام، أعرف القليل ولكن لم أعرف الفرق، لم أعرف الإمام الخفي "المهدي "لذلك وظفت بروفيسور .