انت الان تتابع خبر بالفيديو.. بايدن يثير ضجة بحديث عن 'الإمام المهدي' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أثار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات تطرق فيها إلى "الإمام المخفي" في الإسلام على حد تعبيره.