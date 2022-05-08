شكرا لقرائتكم خبر عن "لجنة نقل النواب" تبدأ اجتماعها بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اجتماعها اليوم الأحد، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الذين غدرت بهم أيادى الإرهاب الغاشم أمس بغرب سيناء.

وأكد علاء عابد، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقاءه يوم عيد الفطر المبارك مع أسر الشهداء أن هناك أيادى تريد هدم مقدرات الوطن وهذه الحقائق ظهرت من خلال الاعمال الدرامية والتى نحتاج المزيد منها.

وقدمت لجنه النقل والمواصلات، خالص التعازى لأسر شهداءنا الأبرار، مؤكدا أن دماء الشهداء لن تذهب سدى، وسيقتص لهم أبناء قواتنا المسلحة.

وتناقش لجنه النقل والمواصلات خلال اجتماعها اليوم، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع فى القاهرة بتاريخ 27/12/2021.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها ايضا، دراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2022/2023، للهيئة القومية للأنفاق.

وأيضا دراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2022/2023، فيما يخص:

الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ديوان عام النقل البحري