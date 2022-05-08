شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على 13 اختصاصا لمجلس إدارة محطة الزهراء لتربية الخيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفى جبالي، على نص المادة السادسة من مشروع قانون إنشاء وتنظيم محطة الزهراء للخيول العربية المقدم من الحكومة، والمتضمنة اختصاصات مجلس إدارة المحطة.

وجاء نص اللجنة السادسة كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:

مجلس إدارة المحطة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات العامة اللازمة؛ لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه من قرارت لمباشرة اختصاصات المحطة، وعلى الأخص ما يلي:

1. وضع الاستراتيجية العامة للمحطة، والسياسات التنفيذية، وإقرارها، ومراقبة تنفيذها.

2. الموافقة على إنشاء فروع للمحطة.

3.اعتماد الهيكل التنظيمى والإداري للمحطة، بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

4. إصدار اللوائح الداخلية للمحطة المتعلقة بالشئون الفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة للمحطة، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

5.اصدار لائحة الموارد البشرية الخاصة بالمحطة؛ لتنظيم الشئون الوظيفية للعاملين بها، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم، وبدلاتهم، ومكافآتهم، وحوافزهم، ورعايتهم الصحية والاجتماعية، وبدل السفر، ومصاريف الانتقالات، وبعد موافقة وزارة المالية.

6 .الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمحطة، والحسابات الختامية.

7 قبول المنح، والتبرعات، والهبات، والإعانات في مجال أنشطة المحطة.

8. إقرار التعاقدات، والتصرفات، والأعمال التي تمكن المحطة من مزاولة نشاطها.

9. إقرار شكل السجلات الخاصة بإثبات نسب سلالات الخيول العربية، وشهادات نسبها، وإصدارها.

10. تحديد الخدمات، والأعمال التى تقدمها المحطة، بما يتفق والهدف من إنشائها.

11. وضع قواعد وشروط تسجيل الخيول، وتحصينها، وترقيمها.

12.النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى للمحطة عرضه على المجلس.

13 أية موضوعات أخرى تدخل في نطاق اختصاص المحطة

وقد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل مسمى مشروع قانون إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة ليصبح إنشاء وتنظيم محطة الزهراء للخيول العربية.

جاء تعديل الاسم بناء على مقترح النائب المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، الذى قال إن مسمى إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول معناه أن هناك تنظيم للهيئة والقانون يعيد تنظيمهن لكن نحن وفقا للقانون بصدد إنشاء هيئة محطة الزهراء وتنظيمها، لذلك اقترح أن يكون المسمى مشروع قانون بإنشاء وتنظيم محطة الزهراء للخيول العربية.