شكرا لقرائتكم خبر عن منال هلال نائبة التنسيقية تطالب بتفادى التعقيدات فى "تربية الخيول العربية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترحت النائبة منال هلال، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعديل المادة الثالثة من تقرير لجنة الزراعة والرى حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة والمتعلقة بأهداف المحطة بأن تتضمن الحفاظ على السلالات الأصلية للخيول العربية.

وفيما يتعلق بإصدار الشهادات البيطرية أكدت النائبة، فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أن الشهادات يتم إصدارها بعد إعتمادها من ممثل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالمحطة، وليس موافقة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وطالبت "نائبة التنسيقية "، فى تعديل البند" 5 " بإجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة فى مجال تربية ورعاية الخيول العربية الأصيلة، والتحسين الوراثى من حين إلى آخر بالتنسيق مع كليات الطب البيطرى بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى فصل تقديم الخدمات البيطرية والتناسلية لرفع مستواها الجمالى.

وأشارت "نائبة التنسيقية"، إلى أن سبب التعديل يرجع الى تفادى التعقيدات وكثرة الإجراءات والبيروقراطية وتسهيلا لتقديم الخدمات، بالإضافة إلى أن التعديل لارتباط تقييم البحث العلمى والدراسات بالتخصص والخبرات الأكاديمية لإساتذة الجامعات والإستفادة من الدراسات الأبحاث العلمية التى عكف على القيام بها أساتذة كليات الطب البيطرى بالجامعات المصرية.