شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن التنسيقية: الاختيار 3 نموذج يحتذى به فى صناعة دراما الوعى بالتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء عصام عضو مجلس النوب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مسلسل الاختيار 3 عمل فنى رائع وضرب نموذجا يحتذى به في صناعة دراما الوعى بالتاريخ، فالمسلسل لاقى إقبالا واسعا من كل أطياف المجتمع لما تضمنه من تاريخ حقيقى لفضح مخططات الجماعة الإرهابية.

ولفت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن الفن والدراما لديهما تأثير كبير على المجتمع وتشكيل وعيه، وحقيقة الأمر أن مسلسل الاختيار كعمل فنى يساوى أكثر من ألف كتاب أو تحرك آخر لأنه نقل إلى الشارع المصرى حقيقة ما جرى من أحداث قبيل وإبان ثورة 30 يونيو.

وطالب "عصام" صناع الفن والدراما بالمضى قدما على هذا النمط في نقل حقيقة الأحداث وتقديمها للجمهور بشكل يزيد من الحمية الوطنية والانتماء ويكشف فضائح ومخططات التنظيمات الإرهابية أمام الجميع، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال تأتى في مقدمة قضية الوعى التي لطالما تحدثنا عنها كثيرا لما لها من أهمية وتأثير كبيرين على النشء والشباب.