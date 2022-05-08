شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية يقترح منح الإدارة إعداد الهيكل التنظيمى فى "تربية الخيول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إضافة بند يمنح المدير التنفيذي سلطة إعداد الهيكل التنظيمى والإدارى.

جاء ذلك فى كلمة نائب التنسيقية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، خلال مناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

ورفض"نائب التنسيقية"، حديث الوزير حول شمول اللائحة الموارد البشرية لتنظيم الهيكل الإدارى والتنظيمى مؤكدا "إذا كان الأمر يحله اللائحه الموارد البشرية إذا "فلنلغى البند الثالث فى المادة السادسة".