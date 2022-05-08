شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى للنواب: المرأة تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرآة، أن المرأة تشهد عصر ذهبي، وتم وجودها في الوزارات ومجلسي النواب والشيوخ، مشيرة إلى أن القيادة السياسية فى كل موقف تساند المرأة، قائلة: إن لم تحصل المرأة على حقوقها كاملة في عهد الرئيس السيسي، ستضيع عليها فرصة كاملة.

وأشارت "مرسى"، خلال كلمتها في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، خلال استعراض خطة المجلس القومي للمرآة، إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان بمثابة حلم، مضيفة أن الدولة المصرية مهتمة بملف حقوق الإنسان، موضحة أن محور المرأة في ملف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يؤكد أن ترابط الاستراتيجيات والملفات ببعضها البعض.

وأوضحت "مايا مرسى"، أن المجلس القومي للمرأة يعمل حاليا على ملف الموروث الثقافي الخاص بالعنف ضد المرأة، ونعمل مع مؤسسات الدولة في هذا الشأن لمكافحة كل الموروثات السلبية ضد المرأة.

وأضافت رئيس المجلس القومي للمرآة، أن هناك كود إعلامي بالمرأة تم وضعه من قبل المجلس الأعلى للإعلام، مضيفة: المسلسلات والأعمال الدرامية خلال الوقت الحالي فيها نوع من الوعي بحقوق المرأة والطفل والمسلسلات تراعي الخصوصية بالمرأة".

وحول "حياة كريمة"، أكدت مايا مرسي، على إنها تستهدف 50 % من السيدات في القري الريفية، وتستفيد المرآة من هذه المبادرة بشكل مباشر، حيث أن ملف المرآة يشهد تقدماً ملحوظاً.

ونعت مايا مرسي، ببالغ الحزن والأسي شهداء الوطن الابرار من أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا إثر الحادث الإرهابي أمس بغرب سيناء، متقدمة بخالص التعازي لأسر وأمهات شهداء الوطن.