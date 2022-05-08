نقيب الصحفيين: نستكمل مواجهتنا ليس فقط لعمليات الإرهاب ولكن لكل فكر تكفيرى

القاهرة - سامية سيد - أصدر نقيب الصحفيين ضياء رشوان بيانا صباح، أكد فيه على أن ما جاء بالبيان الذى أصدره مجلس النقابة برئاسته مساء أمس بخصوص هجوم غرب سيناء الإرهابى باسم جموع صحفيى مصر، إنما يوجب علينا جميعا - نحن أبناء الصحافة والإعلام - أن نستكمل مواجهتنا ليس فقط لعمليات الإرهاب الإجرامية ولكن لكل فكر تكفيرى أو متطرف يفضى إليه.

وأضاف نقيب الصحفيين أن هذه المواجهة الصحفية والإعلامية ستكون أدواتها هى ما نملكه من أقلام وكاميرات وريش، ويجب أن تستهدف جموع شعبنا وبخاصة الشباب سعيا لكشف حقيقة ذلك الفكر التكفيرى والمتطرف وجماعاته وتنظيماته الإرهابية لهم، ورفعا لمستوى الوعى عندهم بالتجربة الرائدة لبناء الدولة الوطنية المصرية وما يواجهها من تحديات.

وأنهى نقيب الصحفيين بيانه بمناشدة كل صحفيى وإعلاميى مصر بأن يواصلوا جدول الأعمال الوطنى بكل ما فيه من بناء وجهد متواصل وتشارك وتحاور بين كل المصريين أصحاب دولتنا الوطنية وبناتها الحريصين عليها والمدافعين عنها، وألا يحرفهم عنه تلك المحاولات اليائسة لقوى الشر والتطرف والإرهاب.