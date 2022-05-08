السعودية..الديوان الملكي يعلن دخول الملك سلمان المستشفى لإجراء فحوصات طبية

أعلن الديوان الملكي السعودي، الأحد، دخول عاهل البلاد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي غربي المملكة لإجراء فحوصات طبية.



وقال الديوان الملكي في بيان، إن الملك سلمان (86 عاما) "دخل مساء السبت مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.



ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى بشأن الفحوصات.



وفي 16 مارس/آذار الماضي، أعلن الديوان الملكي، في بيان آنذاك أن عاهل البلاد غادر مستشفى بالعاصمة الرياض بعد "إجراء فحوصات طبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب تكللت بالنجاح".



ووُلد الملك سلمان في 31 ديسمبر/ كانون أول 1935م في الرياض، وهو الابن الخامس والعشرون لمؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز آل سعود.



الأناضول

