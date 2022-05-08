البنتاغون يراجع مئات العروض لتسليح الجيش الأوكراني

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 04:09 مساءً - تلقت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أكثر من 300 رد على دعوته لشركات الصناعات الدفاعية بشأن الأسلحة والذخائر لتجهيز الجيش الأوكراني.

وطلب البنتاغون في 22 أبريل/ نيسان الماضي من شركات صناعة السلاح معلومات بشأن عدد منتجاتها التي تشمل أنظمة الدفاع الجوي، والأنظمة المضادة للدروع، والطائرات المسيرة، ومعدات الاتصالات، وفقا لمجلة دفنس نيوز.

ويتوقع أن المعلومات التي أرسلتها الشركات للتخفيف من مشكلات سلسلة التوريد، وتسريع خطوط الإنتاج وتلبية الأهداف الاستراتيجية في المنطقة، حسبما ذكر المسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية بيل لابالانت.

وقال لابالانت إن البنتاغون يراجع مئات العروض التي تتوزع إلى فئات مختلفة بناءً على الحاجة والوقت الذي سيستغرقه الأمر. وتتراوح الجداول الزمنية للتسليم من 30 يومًا إلى أكثر من ستة أشهر.

وأكد أن وزارة الدفاع خصصت 181.8 مليون دولار من التمويلات المخصصة لتقديم المساعدة الأمنية الأوكرانية البالغ 300 مليون دولار، لهذه المشتريات.

ويتضمن ذلك عقدًا بقيمة 17.8 مليون دولار لشركة إيرو فيرونمنت لشراء طائرات مسيرة من طراز سويتشبليد، والذي تخطط الوزارة لمنحه يوم الجمعة.

علاوة على التزام مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية البالغة قيمته 45 مليون دولار لتنسيق نقل نظام الأسلحة، منحت الوزارة أيضًا عقدا بقيمة 61.4 مليون دولار لمعدات الاتصالات؛ وعقدا بقيمة 22.6 مليون دولار لنظام أسلحة القتل المتقدم الدقيق التي يمكن إطلاقها من طائرات الهليكوبتر.

وهناك عقد بقيمة 19.7 مليون دولار من أجل طائرات استطلاع من طراز بوما يو إيه إس؛ 7.2 مليون دولار لتجديد سيارات همفي إم1151؛ و4.9 مليون دولار للمعدات والإمدادات الطبية القتالية؛ و2 مليون دولار للمناظير، و1.2 مليون دولار للوجبات الجاهزة المقيمين في الخارج.

قال لابالانت إن الوزارة لديها خطط لتمويل 118.2 مليون دولار المتبقية ، لكنها لم تقدم تفاصيل.

وأشار إلى أن البنتاغون يتفاوض مع مقاولي الدفاع لاستبدال آلاف صواريخ ستينغر المضادة للطائرات وصواريخ جافلين المضادة للدروع التي تم توفيرها بالفعل لأوكرانيا من مخزوناتها.

ومضى في حديثه: “نحن على اتصال بالشركات المصنعة كل يوم مع تطور متطلباتنا، وستواصل (إدارة بايدن) استخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية”.

وفي الوقت الذي يعمل فيه البنتاجون لتزويد أوكرانيا بأنظمة الأسلحة المطلوبة، يركز على تجديد مخزوناته.

ووافق الكونغرس على قانون المخصصات التكميلية لأوكرانيا بقيمة 13.6 مليار دولار في مارس/أذار الماضي، والذي تضمن 3.5 مليار دولار لتحديث إمدادات الأسلحة لوزارة الدفاع.

كما يجري الجيش الأمريكي مفاوضات نشطة لشراء صواريخ ستينجر من صنع رايثيون ويتوقع الحصول عليها هذا الشهر.

وقال لابالانت إن عقد صواريخ جافلين بات “وشيكا” ، مضيفًا أن سيشتري أحدث طرازات صواريخ جافلين.