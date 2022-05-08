الدعم الغربي لأوكرانيا قلب موازين المواجهة مع روسيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 04:09 مساءً - قالت صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية إن موازين القوى في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، تغيرت بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة، وباتت تؤشر، أكثر من أي وقت مضى، إلى قلب موازين المعركة لصالح كييف.

وجاء ذلك بعد ما يقارب ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب التي دمرت عدة مدن في أوكرانيا، لكن من جانب كييف تغيرت الأمور مؤخرا، وباتت فكرة كسب الحرب أمرا ممكنا بالنسبة إلى أوكرانيا، خصوصا بعد تضاعف الدعم العسكري الغربي وإمداد أوكرانيا بالذخيرة والصواريخ، بحسب تقرير صحيفة ”لوفيغارو“.

وكشف التقرير السبت أن الغرب لا يزال مستمرا في دعم أوكرانيا عسكريا وتقديم وعود بإمدادها بأسلحة ثقيلة لصد الهجومات الروسية.

وقال التقرير: ”كان الأمر يتعلق في البداية بإعداد أوكرانيا بوسائل القتال، لكن في غضون أكثر من شهرين من الصراع، تغيرت المعادلة والمنطق، فالمقاومة استبدلت بفكرة النصر، بعد أن كان هناك، لفترة طويلة، تمييز خاطئ بين الأسلحة الدفاعية والأسلحة الهجومية، ولكن الآن أصبح واضحا أن الدعم العسكري المتزايد من قبل بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيكون له دور في حسم الصراع“.

ووفقا للتقرير، فبعد توفير الغرب للوقود والذخيرة في الأيام الأولى التي تلت الهجوم، ثم صواريخ مضادة للدبابات والطائرات للقتال ضد المدرعات والمروحيات والطائرات الروسية، أصبح الغربيون يعدون الآن بدعم كييف بأسلحة ثقيلة.

وفي وقت حذرت فيه روسيا الناتو من خطر اندلاع حرب بالوكالة، قال الأمين العام للحلف الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الخميس الماضي، إن ”حلفاء الناتو يستعدون لتقديم دعم طويل الأمد لمساعدة أوكرانيا في الانتقال من المعدات التي تعود إلى الحقبة السوفييتية إلى الأسلحة والأنظمة الأكثر حداثة التي تتوافق مع معايير الناتو. وسوف يتطلب الأمر مزيدا من الممارسة لقلب موازين الحرب“.

وكشفت ”لوفيغارو“ أن الناتو هب لمساعدة أوكرانيا على الانتقال من معدات الحقبة السوفييتية إلى أسلحة وأنظمة عسكرية أكثر حداثة بشكل أصبحت معه أوكرانيا تقاتل ضد روسيا تقريبا مثل الناتو وبكفاءة واضحة في معايير العسكريين، وهي ثمرة تعاون طويل الأمد بين الطرفين، وتحديدا منذ عام 2014 وضم شبه جزيرة القرم.

وبالنسبة لأوكرانيا، كان التحدي يتمثل في الاقتراب من ”معايير الناتو“، وإذا لم تتلق دعما من الغرب لا سيما فرنسا أو ألمانيا، فقد استثمر العديد من الحلفاء في تطوير الجيش الأوكراني، مثل الولايات المتحدة، ثم بريطانيا التي كانت في طليعة المدربين للجنود الأوكرانيين ردا على التقليل من شأن الجيش الأوكراني بشكل كبير.

وقال التقرير إن الأوكرانيين يواجهون حاليا العديد من التحديات للصمود في وجه الجيش الروسي الذي أظهر، على الرغم من بروز نقاط ضعف مفاجئة، أنه لا يزال يتمتع بالكتلة والقوة النارية التي من المرجح أن تمنحه ميزة على الأرض، وذلك بحسب ما كشفه خبير عسكري فرنسي.

وتابع المصدر أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تغيرا في المعادلة، وأضاف: ”من الآن فصاعدا، يجب على القوات الأوكرانية أيضا المناورة بشكل مختلف عما فعلت حول كييف حينما اكتفت بالحفاظ على خطوط الدفاع، وتنسيق الهجمات المضادة. الآن بالإضافة إلى المركبات المدرعة أو الدبابات أو المدفعية، من الممكن للجيش الأوكراني بدء الهجوم، لا سيما بعد أن سلمت الولايات المتحدة لحليفها 14 رادارا مضادا للصواريخ الروسية، و 4 رادارات مضادة لمدافع الهاون، ورادارين للمراقبة الجوية“.

وتتيح هذه الرادارات تحديد أصل الطلقات وبالتالي تسريع الرد. وفي ظل هذا الدعم العسكري المتواصل والوعود بتقديم أسلحة ثقيلة، ينتظر أن تنقلب الموازين لصالح أوكرانيا خاصة في الصراع الجوي، وذلك في الوقت الذي تمتلك فيه روسيا أسبقية واضحة على الأرض.