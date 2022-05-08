القوات الأوكرانية بمصنع آزوفستال المحاصر تتعهد بالقتال حتى النهاية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 8 - مايو - 2022 4:00 مساءً

تعهد المقاتلون الأوكرانيون في مصنع آزوفستال المحاصر للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية، وهم آخر الصامدين في وجه القوات الروسية بالمدينة، بمواصلة القتال ما داموا على قيد الحياة.

وقال الكابتن سفياتوسلاف بالامار نائب قائد كتيبة آزوف الأوكرانية في مؤتمر عبر الإنترنت اليوم الأحد “سنواصل القتال ما دمنا أحياء لصد المحتلين الروس”.

وأضاف “ليس لدينا الكثير من الوقت، نتعرض لقصف مكثف”، داعيا المجتمع الدولي للمساعدة في إجلاء الجنود الجرحى من المصنع.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ74، في ظل استمرار التصعيد العسكري في جنوب أوكرانيا وشرقها، من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية انتهاء عملية إجلاء المدنيين من مجمع آزوفستال في ماريوبول.

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني إن كييف تسعى لإخراج المقاتلين من المجمع، وسط توقعات بعملية عسكرية روسية واسعة في المنطقة.

وقال زيلينسكي، السبت إن أكثر من 300 مدني تم إنقاذهم من مجمع آزوفستال للصلب في ماريوبول، الذي كان هدفا لقصف القوات الروسية على مدى عدة أسابيع.

وأضاف زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو أن السلطات تركز الآن على إجلاء المصابين والمسعفين، إضافة إلى العمل على فتح ممرات إنسانية لكل سكان ماريوبول والبلدات المحيطة بها.

من جانبها، قالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، السبت، إن جميع المدنيين من النساء والأطفال والمسنين تم إجلاؤهم من مجمع آزوفستال لتصنيع الصلب بمدينة ماريوبول الساحلية بجنوب البلاد، على الرغم من إعلان الجيش الأوكراني استمرار الهجوم الروسي على المصنع.

وأضافت فيريشتشوك على تيليجرام “هذا الجزء من العملية الإنسانية في ماريوبول انتهى”.