إسرائيل تعتزم إيقاف فحوص كورونا الإلزامية للقادمين من الخارج

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - مايو - 2022 3:46 مساءً

قالت إسرائيل اليوم الأحد إنها ستنهي الاختبارات الإلزامية للكشف عن الإصابات بكوفيد-19 للقادمين إلى مطار بن جوريون في تل أبيب، لكن سيظل يتعين على الأجانب الحصول على نتيجة اختبار سلبية في الخارج قبل الصعود على متن الرحلات المتجهة إلى إسرائيل.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجراء الفحوص في مطار بن جوريون لن يكون مطلوبا اعتبارا من 20 مايو أيار. وعزت القرار إلى انخفاض أعداد الإصابات اليومية من أكثر من ستة آلاف إلى أقل من ألفين خلال الشهر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إنه اعتبارا من يوم الثلاثاء، سيكون بوسع الأجانب اختيار الخضوع إلى فحص كوفيد السريع في غضون 24 ساعة قبل المغادرة إلى إسرائيل، بدلا من الخضوع لفحص (بي.سي.آر) في غضون 72 ساعة قبل السفر.

ولم تطلب إسرائيل من مواطنيها منذ أول مارس آذار الخضوع لاختبار الكشف عن كوفيد-19 في الخارج قبل الصعود على متن طائرة للعودة إلى الديار.

وبموجب القواعد الحالية، يجب أن يعزل الوافدون أنفسهم لمدة 24 ساعة على الأقل، أو حتى حصولهم على نتيجة اختبار (بي.سي.آر) سلبية، والتي تظهر نتيجته في المعتاد في غضون 12 ساعة.

وتعرضت الحكومة إلى ضغوط من أجل وقف الفحوص بالمطار التي زادت من تكاليف السفر وأدت إلى تقليص مساحة تسجيل الوصول مما تسبب في طوابير طويلة.