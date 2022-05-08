شكرا لقرائتكم خبر عن تصفية قيادي من مليشيات الشباب التابعة للقاعدة بالصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وحدات من القوات المسلحة الصومالية القضاء على قيادي من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في عملية عسكرية في شرقي محافظة غلغدود بمحافظة غلمدغ الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية اليوم، أن عملية القضاء على القيادي الذي كان مسؤول الحركة الإرهابية في مناطق شرق إقليم غلغدود، قد جرت في منطقة شرفلي.

مما يذكر أن قوات الجيش الصومالي تواصل حملة للقضاء على شوكة فلول مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في أماكن مختلفة من البلاد.