شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية مأساوية لأسرة مصرية بسبب حريق هائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقط جيران صورا صادمة لشقة تعرضت للحريق في مصر ، حيث كشفت محاولة الأب وابنه الفرار من حريق شب بشقتهم، التي تقع في الطابق الأخير والقفر منها ليسقطا على الأرض جثتين هامدتين.

وأظهرت الصور محاولة الأب احتضان ابنه والهروب به من ألسنة اللهب، ليسقطا معا، ويتوفيا في مشهد مأساوي.

وشهد حي الواحة بمدينة نصر شرق العاصمة المصرية القاهرة واقعة صادمة حيث اشتعلت النيران في شقة بالطابق العاشر، وخلال ذلك حاول طفل الهرب من النيران بإلقاء نفسه من شرفة المنزل وسارع الأب لإنقاذه إلا أنهما سقطا بعد أن اختل توازنهما بينما لقيت شقيقته مصرعها أيضا نتيجة اختناقها من الدخان الكثيف.

وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في شقة بمنطقة الواحة بالحي العاشر بمدينة نصر وسقوط شخص وابنه.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ حيث تم العثور على جثة الأب الذي يبلغ من العمر 54 عاما وابنه البالغ من العمر 7سنوات.

وبعد أن تمكنت القوات من إخماد النيران ومعاينة الشقة تم العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات مختنقة نتيجة الدخان الكثيف، وتبين أنها ابنة صاحب الشقة الذي توفي ونجله.

واستطاعت القوات السيطرة على النيران، قبل أن تمتد لباقي الشقق المجاورة فيما قررت النيابة تكليف المعمل الجنائي بالانتقال للشقة، لكشف سبب الحريق وإعداد تقرير مفصل بالحادث.