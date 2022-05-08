شكرا لقرائتكم خبر عن موسم التسلق.. أول وفاة لأجنبي على أعلى جبل في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول من نيبال اليوم الأحد، إن المتسلق الروسي بافل كوستريكن، توفي في المخيم 1 على جبل إيفرست في أول وفاة تعلن لأجنبي على أعلى جبل في العالم في موسم التسلق الحالي الذي بدأ في مارس آذار.

وذكر بيشما كومار باتاراي المسؤول بوزارة السياحة في نيبال، إن كوستريكن (55 عاما) توفي في المخيم المقام على ارتفاع نحو 5360 مترا أثناء دورة مناوبة على الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8848 مترا أمس السبت.

وأضاف باتاراي لرويترز دون أن يورد مزيدا من التفاصيل "المتسلق الروسي شعر بالتعب في المخيم 2 وتوفي بعد نقله للمخيم 1".

ويقع المخيم 2 على ارتفاع نحو 6400 متر، فيما قال مسؤولو التسلق إن جثمان كوستريكن سينقل إلى كاتمندو عندما يتحسن الطقس الغائم حاليا.