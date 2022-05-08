معدل الاختبارات كوفيد 19 الإيجابية في جنوب إفريقيا يقترب من الرقم القياسي

07 مايو , 2022
جوهانسبرغ: اقترب معدل الاختبارات الإيجابية اليومية بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا من مستوى قياسي، حيث ارتفع فوق 30 % اليوم السبت، لأوّل مرة منذ ما يقرب من خمسة أشهر مع انتشار سلالتين فرعيتين من متحور أوميكرون بسرعة قبل موسم الشتاء في البلاد.
وتم تحديد 8524 حالة إصابة جديدة بكوفيد19-، وهو ما يمثل معدل إيجابي بنسبة 1.31% من أولئك الذين خضعوا للاختبار، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للمعهد الوطني للأمراض المعدية.
,هذا هو أعلى معدل منذ تسجيل 2.32% في 15 كانون الأول/ديسمبر، عندما تم تسجيل 26976 حالة. وتعني هذه الزيادة أن جنوب أفريقيا تقترب من أعلى معدل إيجابي لها حتى الآن.
ويؤخذ معدل الإيجابية كمؤشر على مدى سرعة انتشار المرض في المجتمع المحلي حيث أن العديد من الحالات لا يتم اكتشافها.
ومع ذلك، تم تسجيل خمس وفيات فقط خلال الـ 48 ساعة الماضية، وهناك ما يزيد قليلا عن 2600 شخص في المستشفى مصابين بالمرض.
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