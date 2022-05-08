مظاهرات لدعم قيس سعيد والمطالبة بمحاسبة المعارضين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تظاهر مئات التونسيين اليوم الأحد، لتأييد الرئيس قيس سعيد ودعم خطواته نحو إعادة صياغة الدستور الذي يقول المعارضون إنه سيرسخ حكم الرجل الواحد.



وقال أنصار سعيد، الذين كان تجمعهم في وسط تونس العاصمة أقل حشداً من احتجاجات نظمتها المعارضة في الآونة الأخيرة، إن معارضي الرئيس فاسدون ودعوا إلى محاسبة أحزاب المعارضة.

ورفع أنصار الرئيس شعارات تقول "الشعب يريد محاسبة الفاسدين" و"لا للتدخل الأجنبي" و"الشعب يدعم سعيد في تطهير البلاد".

وقال أحمد الهمامي، أحد منظمي المظاهرة "رسالتنا واضحة: نطلب من سعيد محاسبة الفاسدين.. المستقبل ليس للأحزاب التي لفظها الشعب في 25 يوليو (تموز)".

وتولى سعيد السلطة التنفيذية العام الماضي قبل أن يعلن أنه سيحكم بمراسيم ويقيل البرلمان. ويشكل حالياً لجنة لصياغة دستور جديد ينوي طرحه للاستفتاء في الصيف.

قال سعيد إن تحركاته ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي على أيدي نخبة فاسدة تخدم مصالحها الشخصية.