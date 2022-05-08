شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يقر تأسيس شركة مساهمة بمفردها لمحطة تربية الخيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مجلس النواب المادة الثامنة من مشروع قانون من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

وتنص المادة الثامنة على :" للمحطة - في سبيل تحقيق أغراضها - تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، وبما لا يتعارض مع أغراضها.