رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وغدا وزير المالية يلقى بيانا عن الموازنة

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم وأعلن أن الجلسة القادمة ستعقد غدا الساعة 11 صباحا حيث من المقرر وفقا للجدول أن يلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الجلسة البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023.

كما تلقى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2022 / 2023.

وكان المجلس قد وافق اليوم نهائيا على مشروع قانون انشاء وتنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية.

كما وافق المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية فى صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، الموقع فى روما بتاريخ 28/1/2022.