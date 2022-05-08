شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوافق على اتفاق "ستار" بين مصر والصندوق الدولى للتنمية الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية فى صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، الموقع فى روما بتاريخ 28/1/2022.

يهدف البرنامج للمساهمة في تحسين مستويات المعيشة للفئات المستهدفة في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، من خلال دعم هذه الفئات لتطوير القدرة على مواجهة ندرة المياه في المستقبل ومخاطر المناخ عن طريق الاعتماد والتبني المتزايد لتقنيات الإنتاج والري الفعالة، فضلاً عن تحسين إنتاجية وجودة المنتجات المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز ربحيتها، وتنويع مصادر دخلها عن طريق مجموعة من المشروعات الصغيرة.

وتتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مسئولية تنفيذ البرنامج، الذي تتمثل مكوناته في تعزيز المؤسسات الريفية والأسواق، وتحسين إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة وقدرتهم على المواءمة، إلى جانب إدارة البرنامج والمشاركة في السياسات.

ووفقا للاتفاق يقدم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لجمهورية مصر العربية قرضا بقيمة 57 مليون و440 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها مليون و180 ألف يورو، لدعم الاتجاه نحو التحول المستدام للموائمة الزراعية فى صعيد مصر وتحسين إنتاجية الحيازات الصغيرة ودعم برامج التنمية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين كما تقدم مصر تمويلا نقديا وعينيا لتمويل برنامج التحول المستدام تقدر بقيمته 15.5مليون دولار أمريكي.