شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب تهنئ فريد زهران والأعضاء الفائزين بانتخابات المصري الديمقراطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فريد زهران لفوزه برئاسة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال الانتخابات التي أجريت، الجمعة، وتمنت التنسيقية له دوام النجاح في المستويات كافة.

وهنأت التنسيقية كذلك أعضاءها الفائزين في انتخابات المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حيث أسفرت النتائج عن فوز النائبة أميرة صابر، بمنصب نائب رئيس الحزب للتخطيط والتطوير، كما أسفرت عن فوز كريم الكناني بعضوية الهيئة العليا وموقع الأمين العام المساعد، وفوز محمد سالم بعضوية الهيئة العليا وموقع أمين الهيئة البرلمانية.

وفاز أحمد دريع بعضوية الهيئة العليا وموقع أمين التثقيف و التدريب، وفاز محمد القاضي بعضوية الهيئة العليا وموقع أمين قطاع وسط الدلتا، وفازت نورا عبدالستار بعضوية الهيئة العليا.

وتمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دوام النجاح لأعضائها الفائزين في انتخابات الحزب في المستويات كافة.