شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: الحزن يملأ قلوبنا والكلمات لن توفى الشهداء حقهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجها حديثه للأعضاء خلال الجلسة العامة اليوم: "أعلم انكم جميعا وطنيون وغيورين على وطننا، وأن الألم يملأ قلوبنا والكلمات مهما تعددت وكثرت لن تفى الشهداء حقهم، ومن تحدث من النواب عبر عن ما يجيش بقلوبنا، ولا يسعنا إلا أن ندعو بالصبر لأسر الشهداء".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، عقب حديث عدد من النواب اليوم عن الحادث الإرهابى الذى وقع بغرب سيناء، حيث أكدوا دعمهم الكامل للقوت المسلحة والشرطة الباسلة فى حربهم على الإرهاب، والقضاء عليه، وتطهير ربوع الوطن.

يذكر أن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة اعلن امس عن إحباط هجوم إرهابى على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء.

وأكد المتحدث العسكرى فى بيان رسمى، أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه بغرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.