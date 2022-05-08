آية مدنى نائبة التنسيقية تطالب بتطوير جهات إصدار شهادات تصدير الخيول

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النائبة آية مدنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

وقالت مدنى، فى كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب": "أوافق من حيث المبدأ، لضرورة هذا القانون، خاصة وأن مصر مميزة بفصيلة من الخيل العربى وهى فصيلة مصرية أصيلة ومن أغلى وأجود الفصائل، وأهملت سنين طويلة وحان الوقت لتستعيد مكانتها".

وطالبت النائبة بضرورة متابعة ومراقبة السوق، وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالخيول وتوحيدها، وتطوير المعامل الخاصة بعلاج الأوبئة والكشف عنها، وتطوير الجهات المعتمدة لإصدار الشهادات الخاصة بتصدير الخيول".

وأضافت: "نفسى أشوف فى القانون قواعد لمتابعة ورقابة الشهادات التى تصدر بمعايير دولية ومعترف بها، وأرجو أن الحكومة تحل أزمة تصدير الخيول، إلى أدت حظر مصر من تصدير الخيول منذ 2010 وحتى تاريخه لأننا غير ملتزمين بالشروط والمعايير الدولية، وهذا وفقا لتقرير الاتحاد الأوروبى منذ 2010 (يعنى من 12 سنة) وبمساعدة وباعتراف موظفين من الحكومة، أن هناك تقصير"

وتابعت: "احنا عارفين بالمشكلة، ومش بنحلها، وبنبلغ عن نفسنا والبلد تتأذى وحتى يومنا هذا الخطوات إلى بتقوم بيها الحكومة فى هذا الملف ضعيف جدا، وبالتالى متخوفة ان محطة الزهراء تبدأ وفى النهاية مش عارفين نصدر خيل ولا ندخل اى حصان بسبب حظر الاتحاد الأوروبى لينا".