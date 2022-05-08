"الأسود" يسيطر على زى نائبات تنسيقية شباب الأحزاب خلال جلسة "النواب"

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، ارتداء نائبات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الزى الأسود تعبيرا عن حزنهن الشديد على شهداء الجيش المصرى فى غرب سيناء إزاء العمل الإرهابى الخسيس مساء أمس السبت.

وقد ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب كلمة بداية الجلسىة العامة لمجلس النواب، صباح اليوم الأحد، قائلا :"فوجعنا بالأمس بنبأ استشهاد عدد من رجال قواتنا المسلحة الذين أحبطوا محاولة هجوم إرهابى فاشلة قامت بها بعض العناصر التكفيرية على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء.

وأكد أننا أمام إرهاب أسود جهول، يستبيح سفك الدماء لإجهاض كل قيمة شريفة، إرهاب لا دين له ولا وطن، مناهض للحياة، مضيفا: "ولن يفلت المجرمون الضالون بفعلتهم، فأبطال الجيش والشرطة قد أقسم كل منهم على افتداء الوطن بدمائهم الزكية، وهم عند قسهم أوفياء ولهم بالمرصاد حتى اقتلاع جذورهم من أرض مصر الطيبة.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن دعمه الكامل لقواته المسلحة وشرطته الباسلة فى حربهم على الإرهاب، والقضاء عليه، وتطهير ربوع الوطن منه، مضيفا :" حمى الله شعب مصر ووقاه من كل سوء، ورحم الله شهداء الوطن وأسكنهم فسيح جناته، داعيا جموع النواب الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة.