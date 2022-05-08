شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة زوجة شهيد: كلنا إصرار على اجتثاث جذور الإرهاب من سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت النائبة عايدة السواركة باسم أسر الشهداء، وكزوجة شهيد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، العزاء للرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهداء حادث غرب سيناء، مؤكده إصرار القوات المسلحة على اجتثاث الإرهاب من سيناء.

وأضافت، بأسمى أهالى سيناء واسم الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وأسر الشهداء وكزوجة شهيد أتقدم بخالص التعازى لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، وـؤكد أن هذا الحادث لن يزيدنا إلا اصرارا وعزيمة للقوات المسلحة لاجتثاث هذه الشجرة الخبيثة من الإرهاب من سيناء.

وتابعت قائلة: "كما شرفنا الله بلقب زوجة شهيد، أطالب وزير الداخلية بنقل أولاد الرائد عمر والرائد شريف إلى سيناء لأداء خدمتهم فى سيناء لمواصولة مسيرة والديهم وتحيا مصر".

يذكر أن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أعلن أمس عن إحباط هجوم إرهابى على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء.

وأكد المتحدث العسكرى فى بيان رسمى، أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه بغرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.