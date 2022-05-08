مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون محطة الزهراء لتربية الخيول العربية

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

وعرض التقرير النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، مؤكدا تأييد اللجنة المشتركة لمشروع القانون لما له من أثر فى تعزيز مكانة مصر عالميًا فى مجال تربيه وإنتاج أنقى السلالات العربية الأصيلة من الخيول.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التى تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم.

كما يهدف مشروع القانون إلى إحياء واستعادة تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة، حيث تصبح محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، تتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتباشر المحطة اختصاصات الهيئة الزراعية المصرية، فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها، وذلك بهدف الحفاظ على نقاء دماء الخيول العربية الأصيلة، وللمحطة القيام بجميع التصرفات التى تمكنها من ذلك.