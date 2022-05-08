رئيسة البرلمان الألماني تزور كييف

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 36 دقيقة

آخر تحديث: 8 - مايو - 2022 1:36 مساءً

وصلت رئيسة برلمان ألمانيا، بربيل باس، إلى كييف، الأحد، لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية وعقد محادثات سياسية.

وقال مسؤول برلماني عبر “تويتر” أن رئيسة البرلمان الألماني بيربل باس وصلت إلى كييف اليوم الأحد لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية وإجراء محادثات سياسية.

نشر إنريكو بريسا رئيس البروتوكولات في البرلمان الألماني على تويتر صورا لبيربل لدى وصولها على متن قطار ولقائها برئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال.

بيربل لدى وصولها على متن قطار

الشر عاد الى أوكرانيا

تزامنا، رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد أن الشر عاد إلى أوكرانيا وذلك في خطاب مؤثر ألقاه في يوم النصر الذي تحيي فيه أوروبا ذكرى استسلام ألمانيا الرسمي للحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

وأشار في رسالة بالفيديو، إلى أن الحياة التي قاتل الجنود من أجلها في تلك الحرب انتهت في 24 شباط عندما غزت القوات الروسية بلاده.

وأضاف “لقد عاد الشر. مرة أخرى! بشكل مختلف وتحت شعارات مختلفة ولكن للغرض نفسه”.

واذ أكد أن أوكرانيا وحلفاءها سيفوزون، أشار الى أن الشر “لا يفلت من المسؤولية ولا يختبئ في قبو”.