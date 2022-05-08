في ذكرى يوم النصر.. زيلينسكي: الشر عاد إلى أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 54 دقيقة

في خطاب مؤثر ألقاه في يوم النصر الذي تحيي فيه أوروبا ذكرى استسلام ألمانيا الرسمي للحلفاء في الحرب العالمية الثانية، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد أن الشر عاد إلى أوكرانيا

وأشار في رسالة بالفيديو، إلى أن الحياة التي قاتل الجنود من أجلها في تلك الحرب انتهت في 24 شباط عندما غزت القوات الروسية بلاده.

وأضاف: “لقد عاد الشر. مرة أخرى! بشكل مختلف وتحت شعارات مختلفة ولكن للغرض نفسه”.

وأكد أن أوكرانيا وحلفاءها سيفوزون، قائلا: “لا يفلت شر من المسؤولية ولا يختبئ في قبو”.

ويذكر أن الزعيم النازي أدولف هتلر قضى آخر أيامه في قبو تحت الأرض في برلين حيث انتحر في الأيام الأخيرة من الحرب.

وتصف موسكو تحركاتها منذ 24 شباط بأنها “عملية عسكرية خاصة” لنزع سلاح أوكرانيا وتخليصها ممن تصفهم بالنازيين ومن القومية المعادية لروسيا التي تقول إن الغرب يغذيها. في وقت تعتبر أوكرانيا والغرب ان روسيا شنت عدوانا غير مبرر.