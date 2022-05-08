روسيا تعلن تدمير سفينة حربية أوكرانية بالقرب من أوديسا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أنها دمرت سفينة تابعة للبحرية الأوكرانية بالقرب من أوديسا في ضربة صاروخية أثناء الليل.

وأضافت الوزارة أن صواريخها أصابت سفينة حربية من (المشروع 1241)، وهو طراز من السفن الصاروخية السوفيتية التي يطلق عليها حلف شمال الأطلسي اسم تارانتول.

وذكرت الوزارة أن دفاعاتها الجوية أسقطت قاذفتي قنابل أوكرانيتين من طراز سوخوي سو-24 وطائرة هليكوبتر من طراز مي-24 فوق جزيرة سنيك، أو الأفعى، بالبحر الأسود الليلة الماضية.

وأضافت أن أربع طائرات حربية أوكرانية وأربع طائرات هليكوبتر وزورق هجوم دمرت في المجمل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.