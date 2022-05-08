فيديو يوثق اللحظات الأولى لاعتقال منفذي عملية “إلعاد”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - مايو - 2022 12:07 مساءً

أعلنت قوات الأمن الإسرائيلية في بيان اليوم الأحد اعتقال الفلسطينيين اللذين قتلا ثلاثة إسرائيليين في هجوم ببلدة يقطنها يهود متطرفون يوم الخميس وهو اليوم الذي تحتفل فيه إسرائيل بتأسيسها.

والهجوم الذي ورد أنه تم بالفؤوس كان الأحدث في سلسلة هجمات منذ تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الآونة الأخيرة مما أثار مخاوف من الانزلاق مجددا إلى صراع أوسع نطاقا.

وقالت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) والجيش في بيان مشترك “تم إلقاء القبض على الإرهابيين اللذين قتلا ثلاثة مدنيين إسرائيليين في الهجوم المميت في مدينة إلعاد”.

وشنت الشرطة الإسرائيلية عملية بحث مكثفة منذ فرار المطلوبين، اللذين تقول إسرائيل إنهما يسكنان بالضفة الغربية المحتلة، عبر البلدة التي تبعد 15 كيلومترا عن تل أبيب.

يشار إلى أن الغالبيّة العظمى من سكّان إلعاد البالغ عددهم حوالى 50 ألف نسمة، ينتمون إلى طائفة الحريديم اليهوديّة الأصوليّة.

وكانت بني براك، وهي بدورها مدينة غالبيّة سكّانها من الحريديم وتقع على غرار إلعاد في ضاحية مدينة تلّ أبيب الساحلية، هدفاً لهجوم مماثل في مارس.

ومنذ 22 مارس، شهدت مدن إسرائيليّة مختلفة سلسلة هجمات أسفرت عن سقوط 15 قتيلاً، بينهم شرطي من عرب إسرائيل وأوكرانيّان. ولا تشمل هذه الحصيلة ضحايا هجوم الخميس.

ونفّذ اثنان من هذه الهجمات الدامية في منطقة تلّ أبيب فلسطينيّون.

وخلال الفترة نفسها، قُتل ما مجموعه 27 فلسطينياً وثلاثة من عرب إسرائيل، بينهم منفّذو هجمات وآخرون قتلوا بأيدي القوات الإسرائيلية خلال تنفيذها عمليّات في الضفّة الغربيّة.



