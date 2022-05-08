أحياء أم أموات.. العفو الرئاسي ينكأ جراح عائلات آلاف المعتقلين السوريين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 01:09 مساءً - أحيا إعلان النظام السوري عفوا عاما عن مرتكبي “الجرائم الإرهابية” في 30 نيسان الماضي، آمال مئات آلاف من السوريين بلقاء قريب يجمعهم بأحبائهم وأقربائهم بعد خروجهم من السجون والمعتقلات السرية، الا أن الكثيرين لا يعرفون ما اذا كان أحباؤهم لا يزالون على قيد الحياة، فاختلطت عليهم المشاعر بين الخوف والأمل.

وفي وقت تجمّع سوريون في ساحات رئيسة بالعاصمة دمشق بانتظار خروج ذويهم، اعتصم عشرات السوريين في برلين أمس السبت من أجل المعتقلين السياسيين.

أحياء أم أموات؟

في هذا الإطار، كشفت روجين دركي لوكالة “رويترز”، أنها منذ عشر سنوات لا تعرف ما إذا كان شقيقها محمد ما زال على قيد الحياة وما إذا كان سيفرج عنه ذات يوم، إن كان حيا، من أحد سجون الحكومة السورية بعد اعتقاله في 2012.

وأشارت الى أنه “عندما صدر مرسوم رئاسي الأسبوع الماضي بالعفو العام عن سجناء انتابتها مشاعر مختلطة”.

وقالت دركي وهي تحمل صورة لشقيقها في الاعتصام: “إنه شعور سيء لأنني لا أعرف ما إذا كان حيا وما إذا كان سيطلق سراحه أو ما إذا كان سيتذكرنا”.

ولفتت دركي التي ساند شقيقها انتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد الى أنه “عندما علمت أمي بالمرسوم قالت ‘حتى لو لم يتذكرني، على الأقل سأتذكره أنا‘”.

والعفو الرئاسي الصادر يوم 30 أبريل نيسان هو الأول فيما يبدو الذي يشمل معتقلين بموجب مرسوم كاسح لمكافحة الإرهاب عام 2012 والذي تقول الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان إنه سمح للسلطات باعتقال نشطاء المعارضة وموظفي الإغاثة.

يمنح الحرية لجزء صغير من السجناء

ورغم الأمل الكبير الذي يتمسّك به أهالي المعتقلين، الا أن جماعات حقوقية تقول إن المرسوم لن يمنح الحرية إلا لجزء صغير من السجناء السياسيين الذين تحتجزهم الحكومة.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي توثق الحرب من خارج سوريا، إن نحو 200 شخص أُطلق سراحهم حتى الآن منذ صدور المرسوم ومن غير المتوقع أن يتجاوز إجمالي من سيفرج عنهم 1800 معتقل.

وقال فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن لدى الحكومة 132 ألف مواطن سوري معتقلين لأسباب سياسية وفقا لبيانات الشبكة، منهم 87 ألفا مختفين قسريا ما يعني أنهم غير مشمولين بمراسيم العفو.

وضعت دركي وغيرها من السوريين صور ذويهم من المعتقلين أمام بوابة براندنبورج في برلين. وكانوا مستائين من افتقار المرسوم للوضوح.

ورأت دركي أن المرسوم وسيلة أخرى يستعرض بها الرئيس السوري نفوذه وقالت “فعل ذلك ليقول للسوريين أنا ما زلت هنا وأبناءكم لدي”.

بدورها، أشارت ياسمين شباجي التي لم تسمع أي خبر عن شقيقها ووالدها المعتقلين منذ نحو عشر سنوات، الى أن “كل الأسر هنا غاضبة مثلي، نحن لا نعرف ما يعنيه هذا العفو”.

سيطلق سراحهم تباعا

وقال عامر بلال عضو إدارة التشريع بوزارة العدل السورية إنه ليس من الممكن تحديد عدد الأشخاص المشمولين بالعفو. وأضاف أن هذا العفو أكثر شمولا من سابقيه لأنه يشمل أشخاصا جرت محاكمتهم غيابيا.

وقالت وزارة العدل السورية إن جميع المشمولين بالعفو سيطلق سراحهم تباعا خلال الأيام المقبلة دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.