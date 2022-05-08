مجزرة التضامن.. عائلات الضحايا تتعرف على ستة من أبنائها ظهروا في التسريب المصور

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 01:09 مساءً - تتوالى فصول القهر التي يعيشها أهالي المعتقلين في سجون النظام السوري، خاصة الذين يوثقون وفاة أحبائهم نتيجة تسريبات حفلات الإعدام الجماعية التي ارتكبها جنود الأسد خلال السنوات الماضية.

فبعد مقاطع الفيديو التي سربتها صحيفة الغارديان، حول مجزرة حي التضامن الدمشقي، كشفت الصحيفة أمس في تقرير جديد لها إنَّ عدداً من عائلات ضحايا “مجزرة التضامن” تمكنوا من التعرف على أبنائهم الذين قتلوا بوحشية على يد عناصر من النظام السوري.

بحسب الصحيفة، تمَّ التعرف على 6 رجال يظهرون في اللحظات الأخيرة من حياتهم في الفيديو المروع الذي كشفت عنه “الغارديان” في وقتٍ سابق من الشهر الماضي.

يُدعى أحد الضحايا “وسيم صيام” من مخيم اليرموك وكان يبلغ من العمر 33 عاماً عندما قُتل ولديه ابنتان، تبلغان من العمر الآن 15 و 13 عاماً، وفقاً لعائلته.

ونقلت الصحيفة عن والد صيام، قوله: “أرسل لي صديقي الذي يعيش في هولندا الفيديو وشاهدته أكثر من مرة ولاحظت أن هناك شخصاً يجري بطريقةٍ مألوفة بالنسبة لي.. لقد كان ولدي”.

أما الضحايا الثلاثة الآخرون الذين تم التعرف عليهم هم من التركمان السوريين وهم كل من شامان الظاهر وابناه عمر ومطلق.

وتم التعرف على عمر وشامان من قبل أفراد أسرتهما الذين قالوا إنهما أعدما على يد عناصر النظام السوري، فيما كان مطلق مقتولاً بالفعل عند رميه في الحفرة.

وبحسب مجموعة “العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، فإن الضحية الخامسة التي تم التعرف عليها هو “لؤي الكبرة، وهو من سكان مخيم اليرموك للاجئين، ويعمل في مجال الإغاثة الأولية”.

في حين يُدعى الضحية السادسة سعيد أحمد خطاب (27 عاماً) وكان يعمل حلاقاً في مخيم اليرموك.

كانت صحيفة “الغارديان” البريطانية ومعهد “نيولاينز” نشرا، الأسبوع الفائت، مقاطع فيديو مروعة تعود لعام 2013 تظهر تصفية عشرات الأشخاص على أيدي عناصر من قوات النظام السوري في حي التضامن بالعاصمة دمشق.

ووثق التحقيق الجريمة بالفيديو وباسم مرتكبها وصورته، مشيراً إلى أنه “عندما انتهت عمليات القتل، لقي ما لا يقل عن 41 رجلاً مصرعهم في المقبرة الجماعية بالتضامن، وسكب قتلتهم الوقود على رفاتهم وأشعلوها ضاحكين وهم يتسترون على جريمة حرب”.

ويقع حي التضامن خارج البوابة الجنوبية لمدينة دمشق القديمة، على أطراف حي الميدان الدمشقي، وإلى الجنوب الغربي من حي باب شرقي.