الصحة العالمية: نقف مع أوكرانيا بعد توثيق 200 هجوم على مراكز صحية

كييف: قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس للأوكرانيين من كييف، إن المنظمة تقف بجانبهم في صراعهم مع روسيا وحث موسكو على وقف الحرب على جارتها.

وأضاف غيبريسوس، متحدثاً من مركز إعلامي حكومي في العاصمة الأوكرانية: "رسالتي لكل شعب أوكرانيا هي منظمة الصحة العالمية تقف بجانبكم".

وقال مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في المؤتمر الصحفي ذاته، إن المنظمة وثقت بالفعل 200 هجوم على منشآت للرعاية الصحية في أوكرانيا، وسوف تنقل ما رصدته إلى الجهة التي تستطيع تقييم ما إذا كانت جرائم قد ارتكبت بهذا الشأن.