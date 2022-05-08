انت الان تتابع خبر خطة باريس سان جيرمان للميركاتو.. 4 مغادرين ومدرب جديد وصفقة كبرى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب صحيفة (Le Parisien) الفرنسية فقد رسم باريس سان جيرمان ملامح سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط توقعات بحصول ثورة داخل صفوف الفريق بعد الخروج الكارثي من دوري أبطال أوروبا الموسم الراهن.

رحيل ماوريسيو بوكيتينيو وتولي زيدان تدريب باريس سان جيرمان

وبات في حكم المؤكد عدم استمرار المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، خاصة أن مصيره بات محسومًا منذ توديع مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من دور الـ 16، وسط تصدر الفرنسي زين الدين زيدان قائمة المرشحين لتولي منصب المدير الفني لباريس سان جيرمان خلال المرحلة الجديدة.

وتصطدم مساعي باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات زيدان، برغبة الأخير في العمل مع المنتخب الفرنسي كأولوية قصوى عقب انتهاء منافسات مونديال قطر 2022.

وفي حال فشل باريس سان جيرمان في التعاقد مع زيدان، فإن هناك قائمة بديلة تضم مدربين آخرين هم أنطونيو كونتي وتياغو موتا، سيتم تفعيلها من أجل الكشف عن هوية المدير الفني الجديد للنادي الفرنسي.

نيمار بين البقاء والرحيل و4 مغادرين لباريس سان جيرمان

وفي سياق متصل، يسيطر الغموض على مستقبل البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، وسط معلومات تؤكد أن صبر إدارة النادي الفرنسي شرع في النفاد حيال نيمار وموقفه، ممّا يدفعهم للتفكير في عرضه للبيع الصيف المقبل.

وفي ظل عدم توفر أندية عديدة قادرة على تحمُّل راتب نيمار الفلكي، فإن التوقعات تشير إلى استمرار اللاعب البرازيلي مع ناديه الحالي رغم نية باريس سان جيرمان في عرضه للبيع.

كما ضمت قائمة المغادرين عن صفوف باريس سان جيرمان الصيف المقبل، الأرجنتيني ماورو إيكاردي، والفرنسي لايفن كورزاوا، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا، إلى جانب الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، حيث يأمل النادي الفرنسي النجاح في بيعهم خلال ميركاتو الصيف المقبل، فيما سيرحل دي ماريا مجانًا بسبب انتهاء عقده.

بول بوغبا سيكون أبرز مرشحي باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي

وتبقى طموحات باريس سان جيرمان ترتكز على تجديد عقد كيليان مبابي وعدم السماح له بالرحيل مجانًا صوب ريال مدريد، من خلال تقديم عروض مالية باهظة، تتضمن راتبًا فلكيًّا للاعب الشاب.

وعقب تحديد مصير مبابي، سيعمل باريس سان جيرمان على تحديد الأسماء التي يرغب في التعاقد معها، والتي يتقدمها الفرنسي بول بوغبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، وهي صفقة مجانية في ظل انتهاء عقده مع الشياطين الحمر الصيف المقبل.