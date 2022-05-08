آخر استعدادات الأولمبي العراقي لكأس آسيا

وقالت مصادر مقرب من المنتخب الأولمبي: "المعسكر الأول للمنتخب العراقي سيبدأ في بغداد منتصف الشهر الجاري، وبمشاركة أغلب اللاعبين، فيما سيتم التحاق المحترفين على دفعات"، بحسب موقع كوورة

وأضافت: "مازال الاتحاد العراقي ينتظر موافقات الجانب التونسي لإقامة مباراتين في ملعب المدينة الدولي بالعاصمة بغداد، قبل التوجه إلى طشقند".



وتابعت: "منتخب تركمانستان المشارك في كأس آسيا، طلب مقابلة المنتخب العراقي وديا في أوزبكستان قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة".

وأوضحت: "القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي سيتم الإعلان عنها من قبل المدير الفني ميروسلاف سوكوب قبل انطلاق معسكر بغداد".

وأتمت: "الجهاز الإداري للمنتخب العراقي يبذل أقصى جهوده من أجل تأمين التحاق اللاعبين المحترفين بعد استكمال أوراقهم الرسمية".

يذكر أن المنتخب العراقي سيلعب في نهائيات كأس آسيا بالمجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات "أستراليا والأردن والكويت".