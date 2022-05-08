السودان.. قتلى وجرحى في اشتباكات قبلية وسط البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

لقي 3 أشخاص، بينهم شرطي، حتفهم وأصيب نحو 7 آخرين إثر اشتباكات قبلية دامية بولاية سنار وسط السودان.



وبرزت في ولايات سنار والجزيرة مؤخراً نزاعات بين السكان والعمال الزراعيين الذين يقيمون فيما يعرف بـ"الكنابي" وهي مساكن عشوائية تقام في أطراف قنوات الري، وينشب الصراع في العادة حول ملكية الأرض.

ونقل موقع "سودان تريبيون" عن الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي جعفر محمدين القول، إن مجموعة تتبع لقبيلة كنانة في منطقة "الدبكر" القريبة من مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار هاجمت حياً تقطنه قبيلة القمر، بسبب ادعائهم ملكية الأرض التي يقيمون عليها.

وأفاد بأن "الهجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم شرطي، وإصابة نحو 7 آخرين بعضهم في حالة خطيرة، وجرى إسعافهم للعاصمة الخرطوم".

وأوضح أن خلفية الأحداث تعود إلى نزاع قديم نشب بين سكان المنطقة قبل نحو 6 أشهر تسبب في إحراق أجزاء واسعة من الدبكر.