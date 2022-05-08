قتيلان و60 تحت الأنقاض في قصف روسي لمدرسة أوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال حاكم منطقة لوغانسك الأوكرانية سيرهي جايداي اليوم الأحد، إن شخصين لقيا حتفهما في قصف روسي على مدرسة في قرية بيلوهوريفكا، وإن ثمة مخاوف من مقتل 60 شخصاً ما زالوا تحت الأنقاض.



وأضاف، أن روسيا أسقطت قنبلة بعد ظهر يوم السبت على المدرسة التي كان يحتمي بداخلها نحو 90 شخصاً. وتم إنقاذ 30.

وكتب جايداي في منشور على تطبيق المراسلة تيليغرام، "أصيب 7 منهم.. من المرجح أن 60 شخصاً قضوا نحبهم تحت أنقاض المبنى".

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، إنها دمرت سفينة حربية أوكرانية قرب أوديسا في ضربة صاروخية أثناء الليل.

وأضافت الوزارة أن دفاعاتها الجوية أسقطت قاذفتي قنابل أوكرانيتين من طراز سوخوي سو-24 وطائرة هليكوبتر فوق جزيرة سنيك، أو الأفعى، بالبحر الأسود.