نقل 1.16 مليون شخص من أوكرانيا إلى موسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم نقل نحو 1.16 مليون شخص من الأراضي الأوكرانية إلى روسيا منذ بدء غزو الكرملين لأوكرانيا نهاية فبراير (شباط).



ويشمل هذا الرقم حوالي 205 آلاف طفل، ومنذ يوم الجمعة فقط، عبر 18 ألفاً و580 شخصاً، من بينهم 1840 طفلاً، من أوكرانيا إلى روسيا، حسبما قال الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف.

وتقول روسيا إنها تجلب هؤلاء الأشخاص إلى أراضيها لإنقاذهم من القتال بين الجماعات الروسية العرقية الموالية للكرملين في الشرق من جانب والحكومة المركزية الأوكرانية من جانب آخر، بينما تقول كييف إن روسيا تأخذهم إلى روسيا ضد إرادتهم ولم تسمح لهم بالعودة إلى الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.