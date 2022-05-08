برلمانيون: الحادث الإرهابى بغرب سيناء لن يثنينا عن اقتلاع الإرهاب من جذوره

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القاهرة - سامية سيد - نعى أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، شهداء الوطن بغرب سيناء، مؤكدين أن الشعب المصرى يقف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة فى حربها على الإرهاب واقتلاع جذوره من الوطن.

وفى هذا الإطار، قال النائب أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب:" ننعى شهدائنا من أبناء القوات المسلحة، ونتقدم بخالص التعازى لأسر الشهداء، ونؤكد أن دماء الشهداء ستظل هى الدماء الذكية التى تروى أرض سيناء خاصة ومصر عامة، وستظل نارا نحرق بها كل من تسول له نفسه القيام بأى أعمال إرهاب أو تخريب، وستكون نورا نببنى به المستقبل، وأن مصر تثبت يوميا أنها قادرة على معركة البناء ومواجهة الإرهاب والقضاء عليه، بقيادتها السياسية وجيشها وكل مؤسساتها".

وفى سياق متصل، قال النائب مصطفى بكرى: "نحن على ثقة أن ما جرى لم يكن فعلا تلقائى ولكن هناك أسباب أبرزها نجاح القوات المسلحة والشرطة فى تطهير سيناء من فلول الإرهاب وإعادة أهالى سيناء لمنازلهم، التسريبات التى جاءت فى مسلسل الاختيار 3 والتى اثبتت كيف تآمر الإخوان على الوطن، وأخيرا محاولة فاشلة من هذه الجماعات الإرهابية لإثارة الإحباط لدى الشعب المصرى الذى يقف مع القيادة السياسية فى مواجهة التحديات بمختلف أنواعها، مؤكدا وقوف الشعب المصرى خلف القوات المسلحة فى حربها على الإرهاب".

ونعى النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، شهداء القوات المسلحة، قائلا: "مصر ستبقى ونواصل البناء والتعمير وسننتصر على الارهاب ونبنى الجمهورية الجديدة، وجميعنا يقف خلف القيادة السياسية ورجال القوات المسلحة وسننتصر على الإرهاب".

وقال النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة تتقدم بخالص التعازى، وان استشهاد جنودنا البواسل وهم يدافعون عن أحد نقاط المياه فى سيناء، هذا الحادث لن يمر مرور الكرام وعقيدة القوات المسلحة سوف تقتص من هؤلاء القتلة، هذا الحادث لن يثنينا عن الإصرار على اقتلاع جذور الإرهاب، كل التحية لشهداء مصر الأبرار والقوات الباسلة التى تدافع عن الأرض والعرض".

ولفت النائب عاطف مغاورى، إلى أن هذه المحاولات الإرهابية الفاشلة لن تثنينا عن اقتلاع جذور الإرهاب، ووقوف الشعب المصرى خلف القيادة السياسية فى حربها على الإرهاب، لافتا إلى أن 30 يونيو انقذت البلاد من الجماعات الإرهابية، متابعا:" نحيى أرواح الشهداء التى تعد قناديل تضئ المستقبل أمام الأمم والشعب المصرى".