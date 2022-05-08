شكرا لقرائتكم خبر عن تفويض مكتب مجلس النواب فى تحديد موعد 3 طلبات مناقشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة ثلاثة طلبات مقدمة من النواب يطالبون فيها باستيضاح سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل للشباب للقضاء على مشكلة البطالة، والوصول بالمكون الثقافي لجميع المحافظات والارتقاء بالذوق العام، وحل المشكلات الإدارية بقطاعات وزارة الزراعة.

وتشمل الطلبات الآتى: