مسؤول أردني يكشف أن بلاده تنفق مليار دولار سنوياً على اللاجئين الفلسطينيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية بالأردن رفيق خرفان، إن الأردن ينظر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ليس فقط كمقدم خدمات للاجئين الفلسطينيين بل كرمز وشاهد على قضية اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الأردن ينفق سنوياً على اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ما يقارب مليار دولار وهو أكثر مما تنفقه أونروا على اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمسة.



وأضاف في تصريح لقناة "المملكة" الأردنية، نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، "ميزانية أونروا لهذا العام وما قبله حوالي 806 ملايين دولار... والأردن ينفق ويقدم خدمات مباشرة وغير مباشرة أكثر مما تنفقه أونروا، وهذا يؤكد أن الأردن لا ينظر لأونروا كمقدم خدمات فقط".

وتابع: "نحن في الأردن ننظر لأونروا كرمز شاهد على قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار رقم 194 الذي ينصّ على حق العودة والتعويض".

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أكد في أبريل (نيسان) أنه لا يمكن الاستغناء عن أونروا، وأنه يتعين أن تستمر في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي إلى حين حل قضية اللاجئين في سياق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين، وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.

وواجهت الوكالة العام الماضي أزمات مالية متعددة أدت إلى توتر مع العاملين لديها الذين لوحوا بإضراب عام، وأعلنت أونروا أنها مرت بـ "تهديد وجودي بسبب الأزمة المالية غير المسبوقة".