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إصابات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 517 مليوناً

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات فيروس حول العالم تتجاوز 517 مليوناً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

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أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 517.1 مليون حالة حتى صباح اليوم الأحد، بينما وصل عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها لـ 11.33 مليار.

 

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 517 مليوناً و102 ألف حالة.

 

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و250 ألف وفاة.

 

كما تمت مراجعة عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم ليكون العدد الإجمالي عند 11 ملياراً و336 مليون جرعة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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