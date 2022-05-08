إصابات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 517 مليوناً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 517.1 مليون حالة حتى صباح اليوم الأحد، بينما وصل عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها لـ 11.33 مليار.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 517 مليوناً و102 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و250 ألف وفاة.

كما تمت مراجعة عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم ليكون العدد الإجمالي عند 11 ملياراً و336 مليون جرعة.