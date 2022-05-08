موسكو تعلن تدمير سفينة حربية أوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، إنها دمرت سفينة حربية أوكرانية قرب أوديسا في ضربة صاروخية أثناء الليل.



وأضافت الوزارة أن دفاعاتها الجوية أسقطت قاذفتي قنابل أوكرانيتين من طراز سوخوي سو-24 وطائرة هليكوبتر فوق جزيرة سنيك، أو الأفعى، بالبحر الأسود.

وأفاد تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الأحد، بأنه نظراً للصعوبات في القيادة والسيطرة والأداء المترنح للقوات الروسية على جبهات القتال في أوكرانيا جرى نشر قيادات عسكرية رفيعة المستوى على الخطوط الأمامية.

وأضاف التقييم أنه لم يتضح ما إذا كان وجود هؤلاء القادة على أرض المعارك قد قاد إلى تغيير المفهوم العملياتي.

وأشار التقييم إلى أن نشر القيادات على الخطوط الأمامية يعرضهم لمخاطر كبيرة، ما أدى إلى خسائر مرتفعة وغير متناسبة في صفوف الضباط الروس في هذا الصراع.