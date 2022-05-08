رفض أمريكي للطلعات الجوية التركية "الاستفزازية" فوق جزر يونانية.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

وصفت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، "الانتهاكات" والطلعات الجوية التركية فوق الجزر اليونانية بأنها "استفزازية".



ونقلت صحيفة "كاثيمريني" اليونانية نقلًا عن نولاند تأكيدها معارضة الولايات المتحدة لهذه الطلعات الجوية التركية.

وعن تجديد أنقرة اهتمامها بشراء طائرات إف 16 الأمريكية، قالت نولاند: "نجري هذه المحادثة لكننا لم نكمل المحادثات".

وانسحب سلاح الجو التركي من تدريبات عسكرية كان من المقرر إجراؤها باليونان في مايو/أيار الجاري.

وتهدف التدريبات العسكرية التي أطلق عليها "لقاء النمر" إلى تعزيز التضامن بين أساطيل الدول المشاركة وتقام سنويا، ويرتقب أن تجرى هذا العام في أثينا بين 9 و20 مايو/أيار المقبل.

انسحاب أعلن عنه مسؤول تركي نهاية أبريل/نيسان الماضي ويرتبط بـ"إساءة اليونان استخدام الخلافات بين البلدين".

وغالبا ما تتبادل اليونان وتركيا اتهامات بشأن انتهاك المجال الجوي فوق بحر إيجه.

وسبق أن اتهمت اليونان مقاتلات تركية، بانتهاك المجال الجوي اليوناني، وهو ما قالت أنقرة إنه "لا يعكس الحقيقة".

من جهة أخرى، أبلغت تركيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أن اليونان خرقت الأجواء التركية 30 مرة، خلال الفترة من 26 إلى 28 أبريل/ نيسان الماضي ما تبعه رد من أنقرة.

وكانت العلاقات بين البلدين الجارين توترت على خلفية نزاع على احتياطيات نفط واعدة في شرق المتوسط، لكن أنقرة وأثينا أطلقتا سلسلة مباحثات ثنائية لمعالجة الأزمة.