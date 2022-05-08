وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير سفينة حربية أوكرانية بالقرب من مدينة أوديسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير سفينة حربية أوكرانية بالقرب من مدينة أوديسا.



وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها اليوم لعمليتها الخاصة في أوكرانيا، إنها تمكنت من إسقاط قاذفتي قنابل أوكرانيتين من طراز سو-24.

وأكدت تدمير 130 منشأة عسكرية أوكرانية بينها 3 مراكز قيادة.

أعلن حاكم منطقة لوهانسك الأوكرانية، اليوم الأحد، مقتل شخصين في قصف روسي لمدرسة ببلدة بيلوهورودكا.

وأكد حاكم المنطقة الأوكرانية استمرار محاولات الوصول إلى 60 شخصًا موجودين تحت الأنقاض حاليا.

جاء ذلك بعد سماع دوي صافرات الإنذار، صباح الأحد، في العاصمة الأوكرانية كييف، لتحذر على الأرجح من وقوع هجمات صاروخية على المدينة.

ويشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، في اجتماع عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع لمناقشة الوضع في بلاده، وسط ضبابية تُحيط بمصير آخر المُحاصرين في مدينة ماريوبول الاستراتيجية.

وتتولى ألمانيا هذا العام رئاسة مجموعة السبع التي تضم أيضا كندا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا واليابان.

ويُعقد اجتماع مجموعة السبع عشية العرض العسكري في التاسع من مايو/أيار في روسيا بذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وأجرى الجيش الروسي، السبت، في الساحة الحمراء بموسكو التدريبات الأخيرة للعرض العسكري التقليدي، بحضور جنود شاركوا في الهجوم على أوكرانيا.

ومنذ أيام تحذر السلطات الأوكرانية من تكثيف للهجمات الروسية مع اقتراب إحياء هذه الذكرى.

وبات مصنع آزوفستال جيب المقاومة الأخير للقوات الأوكرانية في مواجهة الجيش الروسي في مدينة ماريوبول.