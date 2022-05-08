إيلون ماسك يؤكد أن معايير عمل تويتر ستصبح أفضل لاحقا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إن معايير عمل وأداء العاملين في تويتر ستصبح أعلى بعد شرائه لهذه الخدمة.



وأضاف ماسك: "المتطلبات تجاه الأخلاق المهنية ستصبح أعلى بكثير، لكنها أقل بكثير مما أطلبه من نفسي".

في وقت سابق، قال ماسك، إنه إذا تم الاستحواذ على تويتر، فستركز الشركة بشكل كبير على هندسة البرمجيات وتصميمها وأمنها وتجهيزات الخدمة.

وقبل ذلك أعلنت شركة تويتر عن إبرام اتفاقية مع ماسك بخصوص بيعه هذه الشركة مقابل 44 مليار دولار.

ومن جانبه أوضح الملياردير، في شرحه لاستثماره في الشبكة الاجتماعية، أنه يؤمن بإمكانية أن تصبح منصة لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم.

وأعلن ماسك أنه مستعد لإنفاق أمواله الخاصة البالغة 21 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل من Morgan Stanley Senior Funding يصل إلى 25.5 مليار دولار.