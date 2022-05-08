ماذا قال رئيس مجلس الدوما عن العقوبات ضد روسيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، معلقا على عدد العقوبات المفروضة على روسيا من جانب الغرب، إن "كل ما لا يقتلنا يجعلنا أقوى".



وأضاف فولودين القول: ""تم فرض 10128 عقوبة على بلادنا. أكثر من أي دولة أخرى في تاريخ وجودها بأكمله. 10128 تحديا لكي نصبح أقوى. يعتقد الرئيس الأمريكي (جو) بايدن أن البديل الوحيد للعقوبات ضد روسيا يمكن أن يكون حربا عالمية ثالثة. كل ما لا يقتلنا يجعلنا أقوى".

على خلفية بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عدة حزم من العقوبات ضد روسيا الاتحادية.

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا، تعتبر استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وإن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.