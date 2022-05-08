أمريكا تدين الهجوم الإرهابي في سيناء.. وتؤكد: «الولايات المتحدة لا تزال الشريك القوي لمصر في مواجهة الإرهاب»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها اليوم الأحد، عن إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف عناصر من القوات المسلحة في سيناء، مؤكدة أن الولايات المتحدة لا تزال الشريك القوي لمصر في مواجهة الإرهاب.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها: "لعقود من الزمان كانت الولايات المتحدة ولا تزال الشريك القوي لمصر في مواجهة الإرهاب في المنطقة. ونود أن نعرب عن عميق تعازينا لأسر الذين فقدوا أحباءهم في هذا الهجوم الشنيع".

وأثار الهجوم الإرهابي على محطة رفع مياه شرق قناة السويس، والذي تصدت له القوات المسلحة السبت، ردود فعل عربية منددة.

وكانت المتحدث العسكري قد أعلن أن قوات الجيش أحبطت هجوماً إرهابياً على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس، مما أسفر عن مقتل ضابط و10 جنود.

وأضاف المتحدث العسكري أنه قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق قناة السويس.

وأشار المتحدث إلى أنه "تم الاشتباك والتصدي للهجوم من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد".

وأكد أنه جارى "مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.. وتؤكد القوات المسلحة المصرية على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره".