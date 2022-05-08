شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إحاطة أمام "محلية النواب" بشأن أعمال رصف الطرق والشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم الأحد، بالتزامن مع انعقاد الجلسات العامة، عدد من طلبات الإحاطة المحالة إليها .

وتنظر اللجنة طلب إحاطة بشأن توقف أعمال رصف الطرق والشوارع بمركز فرشوط – محافظة قنا، وقيام المقاول بسحب معداته من الشوارع بعد تمهيدها بالتربة الزلطية، ورصف مسافة (500) متر فقط، وذلك نتيجة غياب الرقابة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد يوم الاثنين الموافق 13 من ديسمبر سنة 2021.

كما تناقش طلب إحاطة آخر، بشأن توقف أعمال رصف طريق الرنان الغربي بطول (5) كيلو مترات حتى الحلفاية قبلي – محافظة قنا، بالرغم من وضع طبقة الأساس منذ يناير2021، وأيضا بحث عدم إصدار الحيز العمراني لقري مركز نجع حمادي (الشرقي بهجورة ، أبو عموري والبطحة وزلتيم) وقري مركزي فرشوط أبو تشت محافظة قنا، وذلك لمعرفة حدود الأراضي التي تصلح للبناء والمتخللات بين المباني، للحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية وعدم التعدي عليها وحق الدولة في تحصيل الرسوم المتعلقة بالتراخيص.

ومن المقرر أن يلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية البيان المالى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022/2023 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الاثنين، كما تلقى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بيانا عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 22/23، ومن المنتظر أن يقوم رئيس المجلس بإحالة البيانين إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقرير عنهما يعرض على المجلس لمناقشته وإقرار قوانين الخطة والموازنة العامة قبل العمل بها فى أول يوليو.